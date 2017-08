Adrián Ugarriza no va más en Universitario de Deportes. El delantero de 20 años decidió no renovar su contrato y será refuerzo de Real Garcilaso por todo el Torneo Clausura, así lo confirmó en conferencia de prensa.

► Universitario de Deportes: ¿para qué ingresaron cerca de 50 barristas al entrenamiento del plantel? [FOTOS]

"Hoy (viernes) fue mi último día con mis compañeros. Los dejo y me da una tristeza gigante, pero un jugador siempre busca jugar, tener minutos y eso es lo que yo estoy buscando ahora. Me despido bien del club, un club al que quiero muchísimo. Si algún día en el futuro me toca volver, bienvenido sea", comentó.

Ugarriza explicó las razones: "En Universitario de Deportes no he tenido la cantidad de minutos que he querido. Entiendo que en mi posición hay jugadores de mucha experiencia y trayectoria. Respetaba eso. Son jugadores muy buenos y de los que yo estaba aprendiendo mucho, pero siempre hay un punto en el que tienes que hacer tu camino".

"Hablé con Troglio y conversamos de todo lo que había pasado en el año. Me dijo lo que pensaba de mí. Entiendo su posición. Habían jugadores muy importantes encima mio. Luis (Tejada) y Hernán (Rengifo) aportaban muchísimo, así no marcaran goles en un partido. Su desgaste físico, todo. No podían esperar en la banca. Eran indispensables", agregó.

Adrián Ugarriza explicó que tras la partida de Hernán Rengifo (fichó por Melgar) dudó sobre si quedarse o irse de Universitario de Deportes. "Pensé que por ahí habrían más chances, pero ya había tomado una decisión. Además, acaban de traer a Daniel Chávez, que cuando lo he visto jugar de '9' es un muy buen jugador y probablemente también tenga el aprecio del 'profe'. Daniel será el que cubra el espacio de Hernán. Yo lo que tengo que hacer es salir y buscar cosas nuevas".

► Hernán Rengifo será nuevo jugador de Melgar tras dejar Universitario