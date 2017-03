Universitario de Deportes: ¿por qué agarraron de punto a Juan Manuel Vargas en la práctica?

Juan Manuel Vargas fue el hombre de la práctica de Universitario de Deportes de este viernes. No solo por su nuevo look. Al final de la práctica, los jugadores realizaron un juego en la que el 'Loco' no acabó muy bien.

La dinámica consistía en que convertir un gol con pelota en movimiento. Diego Manicero y Horacio Benincasa se lucieron con el balón, pero Vargas no. Eso generó el festejo de sus rivales y la risa del resto de sus compañeros.

Universitario de Deportes: ¿quién será el nuevo técnico crema?

El ambiente en Universitario de Deportes es el mejor en su regreso a la prácticas. Atrás quedó el mal inicio en el Torneo de Verano y la separación del entrenador Roberto Chale junto a su comando técnico.

La prácticas merengues son dirigidas por Javier Chirinos de forma interina. La administración todavía no designa al nuevo entrenador. Los candidatos son el uruguayo Pablo Repetto y los argentinos Leonardo Astrada y Roberto Pompei.

TE PUEDE INTERESAR

​Para no creerlo: bañan en pintura al periodista Pedro García durante transmisión en vivo