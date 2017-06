¿Se va o se queda? Alberto Rodríguez interesa y mucho al Deportivo Cali, pero en Universitario de Deportes no ven con buenos ojos su salida a estas alturas del campeonato. De hecho, el defensor de la Selección Peruana está más que ilusionado con la idea de partir nuevamente al extranjero. Sin embargo, el no contar con una cláusula de salida impediría su salida del cuadro crema.

El entorno de Alberto Rodríguez le confirmó a Depor que las negociaciones con Deportivo Cali se están cayendo poco a poco, a pesar de que el club colombiano está haciendo hasta lo imposible por hacerse de los servicios del experimentado defensa de la Selección Peruana.



“El tema no se ha caído, hasta ahora. Se está negociando, por ahora porque Deportivo Cali lo quiere de todas maneras. Sin embargo, será difícil hacerse, porque no tiene cláusula de salida para Colombia [pero sí para Méxio, Brasil y Europa] y el club, Troglio y todos no quieren que se vaya”, reveló la fuente a este Diario.



En ese marco, también se supo que Universitario de Deportes se habría sentado a conversar con Alberto Rodríguez para hablar sobre una posible remuneración. Por supuesto, el defensa de la Selección Peruana estaría meditando el gesto de la administración crema.



Cabe destacar que un sector de medios colombianos confirmó la llegada de Alberto Rodríguez a Deportivo Cali y luego se rectificaron en lo dicho. Y es que Universitario de Deportes mueve cielo y tierra para retener al jugador que Pedro Troglio considera indiscutible.

Alianza Lima: Leao Butrón dio consejo a Universitario de Deportes para levantar en el Apertura (VIDEO)