Universitario de Deportes: “A Alberto Rodríguez si le interesa la propuesta de Deportivo Cali”

Todo hace indicar que las horas están contadas para que Alberto Rodríguez abandone Universitario de Deportes. De hecho, al ‘Mudo’ le seduce la idea de volver a migrar el interés de Deportivo Cali, según confirmó el mismo intermediario del defensa de la Selección Peruana.



“A Alberto Rodríguez sí le interesa la propuesta de Deportivo Cali. No hay duda. Pero el tema no está cerrado. He llamado a Universitario de Deportes para conversar sobre la situación y espero que César Vento, que es mi amigo, me devuelva la llamada”, dijo el intermediario del futbolista, Óscar Balbuena, a RPP Noticias.



A pesar de que Deportivo Cali no se puso una fecha límite para concretar el fichaje de Alberto Rodríguez, Balbuena afirmó que el “el tema tendría que definirse en las próximas 48 horas”.



En ese sentido, el Gerente de Deportivo Cali ratificó el interés por Alberto Rodríguez y calificó al futbolista de Universitario de Deportes como un hombre con “capacidad y recorrido” para alimentar de experiencia también a los canteranos del club colombiano.



“Sé que hemos avanzado en las negociaciones con Alberto Rodríguez. La necesidad es pronta. Queremos arrancar con el equipo completo. No tengo la información si hay plazos fijados”, dijo el gerente Eduardo Franco.

