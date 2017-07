Universitario de Deportes: Alberto Rodríguez y la racha que espera mantener con los cremas

Alberto Gallardo es uno de los máximos ídolos históricos de Sporting Cristal, rival tradicional de Universitario de Deportes. Sin embargo, a estas alturas, hay algo que los cremas podrían agradecerle al recordado ‘Jet’: la seguridad que Alberto Rodríguez le da hoy a la defensa merengue.

¿Cómo es eso? Es que, cuando ‘Will’ –como lo llaman por Will Smith– era niño, jugaba en Wanka. Y la hacía de ‘9’. Fue Gallardo quien, en las divisiones menores del club rimense, lo ubicó en la zaga. Desde ahí no dejó el puesto. Y le fue bien. No en vano ahora es titular fijo y hasta capitán de los cremas.

Universitario de Deportes vs. Sport Rosario: cremas no han sumado un solo punto en la altura



Sus compañeros en Universitario de Deportes se apoyan en él para mantener el orden. El ‘Mudo’ Rodríguez es quien distribuye más y mejor: tiene un promedio de 40 pases por partido y 96% de efectividad.

Alberto Rodríguez es clave. Y aunque las constantes lesiones suelen ser un punto en contra, el sábado jugará, ante Sport Rosario, su sétimo partido ‘al hilo’ tras seis años. La última vez que lo hizo fue en 2011, con Sporting Braga: sumó 13 encuentros seguidos.

Luego no tuvo la continuidad esperada. Y no precisamente por decisión técnica, sino más bien por un tema físico. Ahora es distinto: lleva seis fechas consecutivas en el ‘11’ de Pedro Troglio y ya igualó su mejor racha de las últimas cinco temporadas (en 2015, con Sporting Cristal).

Tras los partidos, el defensa de Universitario de Deportes hace un trabajo diferenciado para dosificar cargas. Y los resultados hablan por sí solos.

