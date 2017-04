Cuando Pedro Troglio se presentó en Campo Mar, Alexi Gómez no estaba con el grupo. Por motivos personales –que el club prefirió no explicar– el volante llevaba un par de días sin entrenar con Universitario de Deportes. Y el técnico, quien ya había visto su juego en YouTube, no lo pasó por alto.



El ‘Mago’ buscó la manera de contactarlo el domingo y, en ‘una’, le dijo que lo necesitaba en su plantel. Al 100% y comprometido. La 'Hiena' volvió a los entrenamientos el lunes y, desde entonces, la comunicación con el argentino es constante.



Troglio no es sicólogo, pero sabe que para dirigir un grupo necesita fortalecer la mente de sus ‘pupilos’. Sobre todo la de Gómez, cuya carrera ha estado llena de altibajos., sobre todo en Universitario de Deportes Y no precisamente por mal desempeño, sino por falta de disciplina.



Por eso, el técnico crema conversa siempre con sus jugadores. En especial con él. Lo que hablan solo lo saben ellos, pero, obvio, todos esperan que funcione.



Es su filosofía



"Yo siempre le digo a Alexi y a todos los que jugadores que los comentarios van de la mano de los resultados. Cuando hay buenos momentos, la indisciplina aparece a cuenta gotas, pero cuando pierdes la indisciplina aparece más grande", comentó a su salida del Monumental.



El técnico de Universitario de Deportes reiteró que Alexi Gómez tiene grandes condiciones. "Conversé con él, es un jugador a nivel internacional, pero tiene que mejorara en muchas situaciones. Lógicamente en calidad de juego, vida. Tiene presencia de un jugador internacional, tan solo depende de él", finalizó.

