Universitario de Deportes: Alexi Gómez respondió a los elogios de Pedro Troglio

Mueve la cabeza de derecha a izquierda. No hablará de nada que no sea el partido benéfico. “Pedro Troglio dio muy buenas referencias de ti...”, insiste alguien. “El ‘profe’ habló. Ya dijo las cosas, está la confianza y se agradece, pero yo no he venido para hablar de eso”, responde él.



No dice más. Alexi Gómez, con 24 años recién cumplidos, no declara a la prensa.



Ha estado constantemente en polémicas que lo llevaron varias veces a ser cuestionado. Por eso prefiere mantenerse al margen y responder solo con un tatuaje: “Solo Dios puede juzgarme”, es la frase que rodea su brazo derecho (ver clip abajo).



Alexi Gómez y su tatuaje “Solo Dios puede juzgarme”, dice el tatuaje de Alexi Gómez (Jesús Saucedo)

Empieza de cero

Pese a sus errores, la vida se ha encargado de darle siempre una nueva oportunidad. Y esta vez fue el nuevo DT crema quien decidió no dejarse llevar por las críticas y darle la chance de comenzar de cero, una vez más.



“Para mí, (Gómez) es un jugador de nivel internacional, pero debe mejorar en un montón de situaciones, en calidad de juego y de vida”, dijo ‘Pedrito’ hace unos días.



La confianza está. Si la ‘Hiena’ no quiere declarar, está en su derecho. Mientras dé que hablar dentro de la cancha y no fuera, el resto pasará a un segundo plano.