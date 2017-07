Universitario de Deportes: así se alistan los cremas para su primer triunfo en altura

Este sábado, Universitario de Deportes tendrá una dura misión en Huaraz. No solo por buscar su primer triunfo en altura bajo el mando de Pedro Troglio, sino que también depende de esos tres puntos para seguir con vida en el Torneo Apertura. Suena difícil, pero el entrenador trabaja de forma intensa para salir airoso del Rosas Pampa.



La primera variante que alista el técnico merengue será la del sistema de juego. Ha probado el 4-3-3 habitual, pero optaría por el 3-4-3 con dos laterales volantes que tapen las salidas de Johan Madrid y Jesús Rabanal, los extremos de Sport Rosario que ya saben lo que es marcar en casa.



Universitario de Deportes: Pedro Troglio y el sistema que usaría para ganar en Huaraz

Y si las cosas no van saliendo como el entrenador lo cree, también ha trabajado algunas variantes que podrían ser fijas: Diego Manicero y Adrián Ugarriza son las primeras opciones de recambio para el choque en Huaraz. El atacante no sería parte dle partido de reserva y estará entre los concentrados ante la ausencia de Luis Tejada por lesión.



Los automatismos al momento de marcar y la sincronización para generar ataques sostenidos es lo que trabaja constantemente Pedro Troglio. Universitario de Deportes urge de un triunfo si no quiere decirle adiós al Torneo Apertura de forma prematura.



