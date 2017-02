Universitario de Deportes: ¿Qué aporta Juan Manuel Vargas para no dejarlo ir?

Juan Manuel Vargas está siendo sondeado en el extranjero para que deje Universitario de Deportes antes que cierre el libro de pases, pero la directiva lo quiere retener. Razones hay de sobra y solo esperan que el 'Loco' se ponga a punto para que todos esos motivos por los que debe quedarse, se vean reflejados en la cancha y en las finanzas.

1. Presencia. La sola presencia de un jugador que ha militado tanto tiempo en Europa, con pasado en la Selección Peruana y de jerarquía ya inspira respeto. Desde que entra a la cancha, el rival mira a Universitario de Deportes con otros ojos. El 'Loco' no es un Ronaldo o Messi que solo te puede ganar un partido, pero es líder y pase lo que pase, no dejará de alentar y motivar a sus compañeros.

2. Remate de larga distancia. Lo demostró en la primera fecha del Torneo de Verano cuando sacó un misil imposible para Joel Pinto. Golazo. Y es que ese es el sello de Juan Manuel Vargas, la técnica y fuerza que combina en esa pierna izquierda, lo hacen pieza fundamental cuando el partido está cerrado.

3. Polifuncionalidad. Está jugando en la primera línea de volantes, cierto, pero todos saben que el 'Loco' puede acomodarse en cualquier parte del sector izquierdo de Universitario de Deportes. Ya sea de lateral, de volante, de extremo o hasta de carrilero, el 'Loco' es un elemento importante para la conformación del once titular.

4. Entrega. Si hay algo que no se le puede reprochar al 'Loco' es que siempre 'mata' por los colores. Es difícil que no se le vea corriendo detrás del rival hasta que no le quite el balón, o que se arroje con todo al piso con tal de impedir un avance. Si hay algo que caracteriza a Universitario de Deportes es la garra, si hay algo que le sobra a Juan Manuel Vargas, es eso.

5. Merchandising. Y más allá del tema deportivo,es imposible imaginar que haya un hincha merengue que no quiera una foto con el 'Loco', su camiseta autografiada, o simplemente que esta lleve el '6' en la espalda con el 'Vargas' bien grande. Este partido, fuera del verde, también es importante para un equipo que necesita ingresos urgente.

