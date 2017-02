Universitario de Deportes: árbitro pasó lista a jugadores al estilo escolar

Antes de iniciar el Universitario de Deportes vs. UTC, uno de los jueces del encuentro decidió pararse frente a la banca crema para pasar lista, al mismo estilo escolar. Esto motivó las sonrisas de los futbolistas y el cuerpo técnico.



De hecho, la intención del juez del encuentro era confirmar la cantidad de hombres que puede estar en la bancas. Esto lo motivó a gritar los nombres que tenía en su lista, a lo que los jugadores respondieron alzando la mano.



Por un lado, Paolo Maldonado, asistente técnico de Universitario de Deportes, se atrevió a preguntar al árbitro si no lo conocía. Evidentemente, se trató de una broma de ex futbolista crema, que estuvo acompañado de Mauro Cantoro y José Luis Carranza.



Como se recuerda, Roberto Chale se vio obligado a no dirigir este encuentro, luego de la descompensación que contrajo en Cajamarca. Por el momento, el DT está hospitalizado en una clínica de Lima.



Daniel Peredo comparó a Mauricio Viana con Ramón Quiroga

Las declaraciones de Mauricio Viana, luego de la goleada a San Martín. (Video: Edú Latoche)

