Universitario de Deportes: ¿Qué cambios harías en el equipo titular que ha jugado en el Torneo de Verano?

Tres partidos en el Torneo de Verano, nueve puntos en disputa, apenas uno ganado con dos goles a favor y cinco en contra. Ese es el saldo de Universitario de Deportes en el inicio del campeonato peruano y que ha generado más dudas que certezas, a pesar del equipazo que armó para esta campaña.

Es, quizá, el plantel más caro del Descentralizado, pero los resultados aún no se ven en el equipo merengue. Es más, el ambiente en el que se maneja, por estos días y tras los malos resultados, es el de supuestas indisciplinas de sus referentes, las lesión de Alberto Rodríguez y el estado de salud del técnico Roberto Chale.

De fútbol, de lo que genera, de cómo le anotan a Universitario de Deportes, casi ni se habla. Algunos lo llaman crisis, pero el 'Puma' Carranza salió a poner paños fríos y asegurar que "no hay ninguna crisis y que esto recién empieza".

Pero esta vez queremos que el hincha deje de lado los problema extra futbolísticos y hable solo de fútbol, que opine del equipo y que nos cuente qué cambios haría en el once titular crema. Hasta ahora, Roberto Chale ha echado mano de 20 jugadores. Además, recordar que obligatoriamente los cremas deben tener un jugador sub 21 y no más de tres extranjeros en cancha.

