Universitario de Deportes campeón del Torneo Centenario: Pedro Troglio pidió cinco jugadores para la Reserva

Pedro Trglio ve todo y no se le escapa ningún detalle. El técnico de Universitario de Deportes no estuvo en la Videna viendo al equipo proclamarse campeón del Torneo Centenario Sub 17, pero su trabajo es coordinado, por lo que ya solicitó que además de Fabrizio Aragón y Luis Miguel Rodríguez, otros cinco jugadores suban a la reserva crema para el Torneo Clausura.

Fue el mismo técnico de la Sub 17 de Universitario de Deportes, César Adriazola, quien reveló los nombres que empezarán a trabajar con el plantel de reservas a partir de la próxima semana, tras disfrutar el título obtenido este miércoles con victoria ante Sporting Cristal por 3-1.

Universitario de Deportes campeón del Torneo Centenario Sub 17: venció 3-1 a Sporting Cristal

"Ya hemos tenido conversaciones con el profesor Troiglio quien ha pedido a Valverde, Gutiérrez, Chávez, Cabanillas", dijo Adriazola quien a estos nombres también mencionó a Fabrizio Aragón y Luis Miguel Rodríguez, quienes entrenan con el equipo crema desde que el argentino llegó al Perú.

Además, los jugadores de este plantel merengue campeón del Torneo Centenario, se mostraron felices por la gran oportunidad que se les presenta aunque ellos, por ahora, prefieren celebrar el título del Torneo Centenario.

Universitario: Troglio se pronunció sobre título de la Sub 17 en el Torneo Centenario por Twitter



Diego Nación, capitán y uno de los mejores jugadores del plantel, resumió el título con la garra que los caracteriza. Luis Chávez y Nelson Cabanillas, autores de los goles en la Videna coincidieron con él.

