"No puedo dar nombres de jugadores que he elegido para agosto. He pasado 4 o 5 nombres para incorporar a Universitario de Deportes", comentó Pedro Troglio días atrás para el programa 'Fútbol como Cancha' de RPP.

Aunque recalcó que en todos los casos sería complicado: "No es tan fácil porque todos los mercados están abiertos menos el nuestro. Cuando se abre el nuestro se cerraron los otros. Puedes elegir jugadores peruanos, pero es difícil adaptarlos. Además tienen contrato y vas a tener que negociar con clubes. Espero agregar jugadores y si no, paciencia"..

Tras las declaraciones del técnico argentino, Depor pudo conocer algunos nombres que se barajan en Universitario de Deportes: en esa lista figurarían a la cabeza José Manzaneda (Cantolao pertenece a Municipal) y Gino Guerrero (UTC). Además de Ítalo Regalado (Municipal) y Marcos Lliuya (Sport Huancayo).

Pero, ¿qué características busca Pedro Troglio en los refuerzos que pidió para Universitario de Deportes? El DT fue claro al explicar el perfil que tiene en mente.

Rápido e intenso en la marca. Es importante que el jugador destaque por su velocidad para trasladar y recuperar el balón.



Garra y entrega. Debe sudar la camiseta y mostrar compromiso tanto dentro como fuera de la cancha.



Capaz de adaptarse al sistema. Es necesario que se acople al esquema ya definido de Troglio: 4-3-3, con juego por las bandas.

