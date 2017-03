Universitario de Deportes: chileno Héctor Tapia es opción para dirigir a cremas ¿será el elegido?

Mientras el gerente general de Universitario de Deportes, César Vento, recorría los pasillos del aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, en su ‘celu’ iba coordinando una serie de reuniones que ya tenía pactada con algunos técnicos.



Claro, la prioridad en Ate es que el próximo guía crema −que a más tardar sería presentado el lunes en el Monumental− sea del Río de La Plata. Sin embargo, dejó en su portafolio de candidatos a algunos nombres del mercado chileno.



Así, Depor conoció que el DT Héctor Tapia fue uno de los que ya tuvo contacto con los ‘dires’ cremas. ¿Cómo se dio ese contacto? Su agente, Arturo Jiménez, representa a Christofer Gonzales (ver ‘vinculada’). Ahí vino el diálogo.



“Ya he tenido a equipos en situaciones similares y me encantaría asumir un reto de esta naturaleza. Pero vamos a esperar. Como te comenté, me enteré de alguna posibilidad. Igual, sé que la ‘U’ formó un gran plantel para esta temporada”, nos dijo Tapia, quien fue campeón con Colo Colo en el Clausura 2014.



Borghi sigue en la pelea

​

El último club de Claudio Borghi fue LDU de Quito, el año pasado. Y en Ate tienen claro que su perfil encaja: estuvo al frente de ‘bravos’ de la selección chilena, entre 2011 y 2012.



Lo que complica su llegada es el tema económico: el ‘Bichi’ no se ajustaría al bolsillo crema. Ahora, los que se mantienen en la pugna son Leonardo Astrada, Roberto Pompei y Claudio Repetto. Son horas claves en la ‘U’. ¿Por quién se decidirán?​



Cumple con el perfil



1. Fútbol moderno

Le gusta presionar desde campo rival y, con balón al suelo, tener amplitud de juego en las últimas líneas.



2. Manejo de grupo

Estuvo al frente de Colo Colo. Los 'pesos pesados' Justo Villar, Esteban Paredes y Jean Beausejour(estaba a su cargo)



3. Formación definida

No es de modificar el sistema y, más allá de las piezas siempre inicia con un 4-3-3 (busca profundidad)