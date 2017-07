El gerente deportivo de la San Martín, Álvaro Barco, afirmó que su institución no podría iniciar algún tipo de diálogo con Universitario de Deportes para reforzarse con el defensa Wilder Cartagena. Sostuvo que los cremas no cuentan con los medios económicos.

"No podemos negociar con Universitario, es un club que no tiene dinero. no está en las condiciones de comprar el pase de algún jugador", señaló el dirigente en el programa Nacional Deportes La Cátedra.

Barco agregó que de lado de San Martín no existe el interés por contar con los servicios de algún futbolista del plantel merengue. La preocupación de los albos es tratar de mantener el mismo equipo para la segunda parte del Descentralizado.

En ese sentido, el gerente manifestó que le encantaría que el delantero Alexander Succar pueda quedarse hasta fin de año. Sostuvo que es un jugador vital para el elenco de Santa Anita.

"Sería fantástico contar con Succar hasta fin de año porque sabemos que se va a consolidar", señaló Barco. El atacante pertenece a Sporting Cristal y también tiene ofertas del extranjero.

