El mercado de pases está libre, y Universitario de Deportes también salió de compras. Por el momento, solo sumó a Daniel Chávez. Sin embargo, los cremas, por intermedio de Pedro Troglio, hicieron público su deseo de fichar Wilder Cartagena y, especialmente, a Junior Ponce, dos piezas fundamentales en el San Martín de Orlando Lavalle.

En ese marco, el gerente deportivo ‘santo’, Álvaro Barco, criticó la realidad económica de Universitario de Deportes y aseguró que el cuadro de Pedro Troglio no está en condiciones de negociar con sus futbolistas.

"Todos esos temas no tienen ningún fundamento. Es imposible que la 'U' pueda comprar un jugador. Me parece irresponsable, de alguna manera, tener una posibilidad económica; yo no voy a regalar a un jugador. De repente el entrenador no sabe cuál es la situación económica del club. La 'U' no está para comprar ni negociar con ningún jugador", dijo Barco en RPP Noticias.

Cabe destacar que, hace unos días, Pedro Troglio se desvivió en elogios hacia Wilder Cartagena y, especialmente, Junior Ponce. El DT argentino los sumó a la de refuerzos que pidió a la dirigencia crema.

Por otro lado, Barco se pronunció con respecto a la realidad contractual de Alexander Succar con Sporting Cristal, club que lo prestó a San Martín y la rompió. De hecho, los ‘santos’ lo quieren hasta fin de año, debido a que futbolista es el artillero del equipo con 9 tantos.

"Esa es la intención que tenemos nosotros, pero él tiene una cláusula con Sporting Cristal, que es el club dueño de los derechos del jugador. Es cierto que él también interviene en estas decisiones pero todavía no está confirmado que podamos tener a Alex en el Clausura. Seguro hoy o mañana podamos saberlo", concluyó Barco.

