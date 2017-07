Universitario de Deportes ganó después de 5 fechas, pero no es momento para celebrar, sino para reflexionar, porque los de Pedro Troglio sufrieron más de la cuenta, a pesar de contar con un hombre demás casi 55 minutos (por la expulsión de Ángel Pérez en el primer tiempo). La casa crema aún no se respeta.

1. Carencia de un conductor

Hasta ahora, los volante con los que ha contado Pedro Troglio, ya se Alexi Gómez, Diego Guastavino, Alberto Quintero u otros, han sido claros con el balón en los pies. Evidentemente, al equipo le falta un conductor, un hombre con capacidad para filtrar pases, y, para eso, tiene que tener el panorama claro. Se apuesta por Arquímedes Figuera, pero al venezolano le cuesta, debido a que su función se enmarca en recuperar y alimentar la zona defensiva. De hecho, el volante tiene solo chispazos de tiros largos para jugar a la espalda de los defensas.



En la medida que Universitario de Deportes no tenga un conductor, el equipo de Troglio seguirá siendo predecible por las bandas con solo Alexi Gómez o Alberto Quintero.

► Tranquilo, 'viejo': el hijo de Troglio y el emocionante mensaje al técnico tras volver al triunfo

2. Se corre y no se piensa

Universitario de Deportes de Pedro Troglio es de los pocos equipos del torneo local que juegan con mucha intensidad en varios pasajes de los partidos. Propone y es ofensivo. Y es ahí precisamente donde radican sus puntos más vulnerables, porque ser agresivo no significa correr más. Eso no te garantiza la victoria. Lo dijimos precisamente en el empate ante Alianza Atlético en el estadio Monumental. Han pasado dos fechas desde entonces y aún adolece de dicho aspecto.



De nada vale tener a Usain Bolt, sin es el espíritu de asociación para hacer daño.



► Universitario de Deportes: Pedro Troglio calificó de tranquilizante el triunfo ante Comerciantes Unidos

3. La defensa aún no se encuentra

Cada vez que el equipo rival ataca, le hace mucho daño a Universitario de Deportes. Una vez que se rompe con la intensidad que ejercen los volantes cremas por impedir la salida limpia, el rival avanza con facilidad hasta campo contrario. La defensa se descompensa, dejar pensar mucho al otro y es allí cuando la figura de Carlos Cáceda crece.



Adelantar tus líneas es un riesgo que se corre y se paga caro, cuando una defensa, como la crema, aún es gelatinosa. De hecho, Alberto Rodríguez aún no encuentra al socio perfecto y los laterales solo transitan.

Sporting Cristal: conoce a Jesús Mendieta, una de las apuestas de Pablo Zegarra (VIDEO)