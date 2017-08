Daniel Chávez cumplió el sueño de jugar por un equipo grande. El delantero ya es de Universitario de Deportes y cumplió con su primer entrenamiento en Campo Mar 'U'. Fue exigido en la parte física y sostuvo una amplia charla con Pedro Troglio.

Tras el entrenamiento el 'Bombarderito' fue presentado oficialmente en conferencia de prensa. "Es un sueño estar en un club grande como Universitario de Deportes. Sé que vengo a un club donde hay buenos jugadores y que voy a tener que luchar el puesto día a día para que el técnico me tenga en cuenta", dijo.



Efectivamente, Daniel Chávez tendrá que ganarse un lugar en el once crema pero eso no es impedimento para soñar en grande. Incluso ser llamado a la Selección Peruana. "Es un objetivo personal estar en la bicolor y todo va de la mano.. Haciendo las cosas bien todo puede llegar", añadió.

Su confeso hinchaje por Alianza Lima volvió a salir a la luz en su presentación pero Daniel Chávez no se hizo problemas para responder. "Yo soy un profesional yo me debo a Universitario de Deportes. No pienso en otro equipo", afirmó contundente.

Daniel Chávez dijo que llega a vestir la crema como un jugador más maduro. "Llego a un club grande que me ha recibido de la mejor manera. Esta posibilidad es grande para cualquier jugador. Haciendo las cosas bien acá, las puertas se abren".

El nuevo delantero de Universitario de Deportes afirmó que dejó Melgar porque no estaba cómodo jugando un partido sí y otro no. "Conversé con el entrenador (Juan Reynoso) y el presidente y ellos entendieron", dijo.

