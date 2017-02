Universitario de Deportes: ¿Debe seguir Roberto Chale como técnico crema?

Hay muchas dudas en torno a la continuidad de Roberto Chale como director técnico de Universitario de Deportes.Hay quienes están a favor y toman como respaldo lo que hizo el entrenador en los últimos años. Otros están en contra y apuntan todas sus razones a la eliminación de la Copa Libertadores 2017 ante Capiatá. Dos editores de Depor muestran y defendieron sus posturas a continuación.

A FAVOR

Cuando el primer día de setiembre de 2015 se anunció a Roberto Chale como técnico de la Universitario de Deportes, la reacción en contra llegó en mancha: era un técnico desfasado y apenas motivador. Bueno, tomó al equipo, lo alejó del descenso al que se encaminaba sin remedio, lo puso en la pelea por el título nacional y lo instaló en la Copa Sudamericana.

Entonces, la crítica fue otra: "El equipo lo hace Juan Pajuelo, su asistente". Al comenzar 2016, Pajuelo ya no estaba en el club. Igual, los merengues de Chale ganó el Torneo Apertura, con un fútbol veloz y vistoso. A mitad de año lo dejaron sin Raúl Ruidíaz ni Edison Flores. Rearmó su once a la carrera, recuperó terreno en la liguilla, llegó a la semifinal y metió a la 'U' en la Libertadores.

La nueva dirigencia lo ratificó en diciembre. Y la crítica arreció otra vez. ¿Tenía méritos para seguir? Sin duda, sí. Roberto Chale tiene 70 años de edad. No le pidas que vea los noventa minutos de pie, gritando o saltando. Pero sí entiende el juego, tal vez como pocos en el medio.

La noche del jueves, Chale equivocó el planteamiento inicial. Sí. Y erró en el replanteo. También. Pero ahora ya nadie habla del asesor. El que la malogró fue él. ¿Lo ayuda su entorno? ¿Cuánto inciden en un resultado así jugadores con nula actitud? Con dos partidos en Copa y un solo duelo en el plano local, ¿es serio sacarlo? ¿O debe tener el derecho y el espacio a armar, otra vez, un nuevo equipo? Creo que eso es hoy lo más atinado.

EN CONTRA

Roberto Chale no debe seguir siendo el técnico de Universitario de Deportes. Es la realidad y es incuestionable. Es más, no debió haber empezado la temporada como DT del equipo crema. Y no es populismo, ahora que todos los hinchas de la 'U' piden su cabeza. Claro, es muy fácil hablar con el resultado ya sobre la mesa, sobre todo, luego de un papelón como el del jueves en la Copa, pero lo cierto es que ya se veía que el equipo no funcionaba como se esperaba, solo que los resultados opacaban esto.

En la vuelta de Chale a la 'U', a mediados del 2015, el equipo levantó. Y el año pasado jugó un Apertura alucinante, en el que a ‘Orejas’ le salía todo y en el que Ruidíaz pateaba al arco y era gol. Hubo mérito suyo ahí, por supuesto. Pero el último tramo de os cremas en 2016 fue pobre, pese a que casi elimina a Melgar en semifinales. Entonces, se evidenció la carencia de una idea de juego en el equipo.

El vergonzoso partido ante Capiatá fue la consecuencia de una idea nula, que la 'U' arrastra desde antes.

Se habla de que Chale es un motivador. Y parece haber perdido su toque, pues la actitud no existió. Además, no hubo un buen planteamiento inicial y tampoco un replanteo acertado. Y eso tampoco es de ahora. Se vio en 2016, y en todos los partidos de este año, amistosos y oficiales. Si la intención era formar un cuadro competitivo, se debió empezar por el DT. La 'U' tiene que enrumbar el camino antes de que aún sea más tarde. Es la realidad.

¿Debe seguir o no Roberto Chale?

