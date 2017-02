Horas decisivas para Universitario de Deportes. Y no se definirá en un campo de juego. No. Este tema se resolverá en la Junta de Acreedores del club crema, que se reúne esta mañana, para definir si se aprueba o no el plan de reestructuración.

La administración de Universitario de Deportes, con Carlos Moreno a la cabeza, tiene que presentar, esta mañana, el plan del reestructuración de la institución merengue, pero la Sunat advirtió que la deuda de la 'U' se incrementaría y que sería imposible de pagar, con lo cual se rematarían los bienes del club.



"Esta propuesta implicaría que la deuda de Universitario de Deportes pasaría de S/ 384 millones a cerca de S/ 584 millones, es decir, un incremento de más de 200 millones de soles. Solo en el caso de la deuda a Gremco ésta se incrementaría en US$ 20.2 millones por efecto de cálculo de intereses, pasando de US$ 57.7 millones a US$ 77.9 millones", reza el comunicado de la Sunat.



REMATE DEL LOLO Y MONUMENTAL

¿Y qué significa eso? Según la Sunat, Universitario de Deportes tendría que activar la segunda forma de pago contemplada en la propuesta del Plan disponiendo el remate de los inmuebles de forma consecutiva hasta cancelar la deuda concursal (primero Campo Mar; segundo el Estadio Lolo Fernandez y finalmente el Estadio Monumental).



Otro aspecto que preocupa a la Sunat es que la propuesta del Plan de Reestructuración no contempla aspectos sobre el manejo del Club, es decir, no se cuenta con un plan estratégico, operativo y deportivo, presupuestos anuales, flujos de caja proyectados, entre otros, lo que permitiría al Administrador designado actuar sin ningún control.

#LOÚLTIMO Reestructuración de #Universitario tendría tasa de interés de 7% sobre deuda concursal. Deuda pasaría de S/ 384 mill. a S/584 mill pic.twitter.com/jNfBS6IQ89 — SUNAT (@SUNATOficial) 23 de febrero de 2017

Noticia en desarrollo...