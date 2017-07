Una relación insostenible es la que tienen Universitario de Deportes y Umbro. El club denunció públicamente que KS Depor S.A - empresa comercializadora de la marca deportiva - se está rehusando a que se realice una auditoría con la finalidad de "determinar si las regalías por ventas de indumentaria del club habían sido liquidadas correctamente".



► Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal: el camino rumbo al título del Torneo Apertura

La respuesta de la empresa fue negativa "alegando que no tenía en sus oficinas la información contable". Posteriormente, ante la insistencia del club, KS Depor S.A envió una notificación que "impide arbitrariamente revisar las cuentas de Umbro respecto a la venta de indumentaria de Universitario de Deportes y, en caso de incumplimiento, resolver el contrato".



Universitario de Deportes aseguró que dicha notificación fue emitida por un juez investigado en el pasado por actos ilícitos y denunció, además, que el representante de la empresa KS Depor S.A agredió verbalmente a personal del área legal del club.



¿Fin de la relación?

Juan Carlos Ortecho, Gerente de Comunicaciones de Universitario de Deportes, no descartó la resolución del contrato con Umbro: "Hay diferencias y esto ya no se puede negar. Cuando hay conflictos de índole legal y comercial, hay posibilidades de que una nueva marca venga, pero en este momento no hay nada concreto. Todo pasará por el ámbito legal primero porque hay una diferencia que se tiene que arreglar. Luego ya se verá. Pero sí es una posibilidad".



Ojo, el 30 de mayo de 2017, el Diario Gestión publicó que Universitario de Deportes percibía de Umbro sumas muy por debajo del mercado en comparación con sus pares.