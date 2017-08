Universitario de Deportes: ¿Diego Guastavino se perderá el clásico del fútbol peruano?

Ante Unión Comercio, Diego Guastavino reaparecía después de tres fechas en Universitario de Deportes, pero el volante volverá a estar ausente. El uruguayo tan solo jugó 26 minutos porque tuvo que abandonar la cancha del Miguel Grau por una lesión.

Según el parte médico del cuadro crema, que se dio a conocer a través de sus redes sociales, 'Guasta' tiene un desgarro de muslo posterior derecho, biceps femoral. Y, el tiempo de recuperación es de aproximadamente tres semanas.

El parte médico de Universitario de Deportes El parte médico de Universitario de Deportes El parte médico de Universitario de Deportes

El clásico del fútbol peruano está programado para el sábado 9 de setiembre, a las 8:00 p.m. Y, lo más probable es que no llegue para dicho encuentro, que se jugará en Matute, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Al terminar el partido contra Unión Comercio, el mediocampisa ya presagiaba lo peor. "Me amarga muchísimo porque hoy tenía la chance de jugar. Lo único que me queda es mentalizarme para aportar con lo que me queda. Quiero irme campeón con esta camiseta nuevamente", comentó en América Deportes.