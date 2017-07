Diego Guastavino: "Ante Sporting Cristal hay que tener cuidado con Ortiz, Costa e Ifrán"

Hasta hace un tiempo, Thiago ni miraba los partidos de su papá. Era muy niño. Ahora, con ocho años, el hijo de Diego Guastavino es su fan número uno. Vive los partidos de Universitario de Deportes, celebra los triunfos y hasta le pide que atienda a todos los hinchas en la calle.

Y le haces caso...

Sí, claro. Él me dice “papá, para y sácate foto (con la gente)”. Si fuera por él, no podría ni andar. Vivirlo con él es especial.



¿Alguna vez tú seguiste a alguien por un autógrafo?

Si, a Enzo Francescoli. Siempre fue mi ídolo. Mi papá me llevó al estadio y estuvimos buscándolo. Por eso yo siempre me doy un tiempo. En mi caso, me hubiera gustado una foto. Trato de ser amable porque me hubiese gustado que lo sean conmigo.



¿Cómo va tu relación con el hincha crema?

Con la gente de la ‘U’ hay un cariño especial. Va más allá del buen o mal rendimiento. Es algo que se siente.



Este año te ha costado jugar. ¿La pasaste mal?

Pasé momentos de bronca por querer estar y no estaba. Como extranjero uno quiere sentirse útil. Yo siempre quiero dar una mano. Espero seguir teniendo chances.



Con Melgar fallaste un gol clarito. ¿Cómo te sentiste?

Muerto, muerto. Hice un gran esfuerzo y coronarlo con el gol hubiera sido lo mejor. Uno se arrepiente, hubiera hecho otra cosa, pero son decisiones rápidas. En este caso Troglio me pide otro trayecto en lo defensivo y ofensivo, no es tan importante el gol sino otro trabajo. Tuve la posibilidad que malogré, uno llega con ansiedad y puede jugar en contra.



¿Contra Cristal buscarás cobrarte la revancha?

Ya veremos. Es un rival que siempre pelea el título. Tiene jugadores que pueden generarnos mucho, como Ortiz, Costa e Ifrán, pero hemos ganado y eso tiene que generarnos confianza. Con muchos peleando arriba no hay que descartar a ninguno. Será un partido clave para ambos.



¿Qué piensas de Alexi Gómez?

El entrenador le da mucha confianza y nosotros también. Cuando está bien, nos rinde. Siempre hay que incentivarlo porque tiene cualidades importantes. Ni él sabe lo que tiene. Si se enfocaría un poco más en lo que puede llegar a dar, daría ese saldo de calidad y cualidad para estar acá, en la Selección Peruana e irse.



