La competencia interna (sana, por supuesto) en Universitario de Deportes ha comenzado a ser uno de los puntos más atractivos en la pretemporada que realizan los cremas antes del inicio del Descentralizado y la Copa Libertadores. Como el caso de Jersson Vásquez y Juan Manuel Vargas. Ambos lucharán por adueñarse del sector izquierdo.



Miguel Trauco, durante el año que estuvo en Universitario de Deportes, dejó la valla bastante alta para sus futuros reemplazantes. El lateral fichó por Flamengo y asumir su puesto será todo un reto para Jersson Vásquez y Juan Manuel Vargas.



Por un lado, Juan Manuel Vargas se perfila como uno de los titulares para liderar el sector izquierdo de Universitario de Deportes, debido a la jerarquía que adquirió en su paso por Europa. Sin embargo, Jersson Vásquez no se amilana frente a esta situación y asegura (con la humildad del caso) no temerle competir contra el ‘Loco’.



“Hace poco se decía que yo le iba a correr a la competencia con Juan Manuel Vargas. No voy a aprender solo de él, sino también de los demás jugadores. Ha estado en buenos equipos, en la Selección. Su experiencia la aprovecharemos de la mejor manera. Cualquier consejo será bien recibido. La competencia va a ser dura. Para eso estamos, para ganarme un puesto. Estar acá implica un salto a la Selección Peruana y al extranjero”, dijo el lateral izquierdo de Universitario de Deportes.



Si bien es cierto, las comparaciones son odiosas. Y esta teoría no es ajena para el ex José Gálvez, quien evitó alejarse de la polémica y dijo: “Si pensara en lo que hizo Trauco, no podría dormir tranquilo”.



Por otro lado, Jersson Vásquez destacó sus bondades como jugador, las mismas que proyecta demostrar este 2017 de la mano de Roberto Chale, luego de su buen paso por Deportivo Municipal.



“Como defensa, evito los goles. Soy una opción más en ataque. Mi prioridad es defender. Estamos trabajando en el aspecto físico, técnico y práctico”, concluyó el futbolista de Universitario de Deportes.



