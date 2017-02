Juan Manuel Vargas habla serio sobre la situación de Universitario de Deportes, es una conferencia de prensa y se tocan temas delicados. Pero el 'Loco' no puede con su genio y sin poder evitarlo su temperamento divertido sale a flote en una de sus respuestas.

Cuando, en Campo Mar U, le preguntaron sobre su lesión y si jugará ante Real Garcilaso, el 'Loco' no pudo evitar responder y desatar la risa de los periodistas presentes.

"Yo partido que pueda estar al 100% lo voy a jugar, esta lesión me ha hecho sufrir mucho, la lesión del recto, no a 'troya' sino adelante", dijo el 'Loco'. Obviamente el jugador se refería a su lesión en el músculo recto anterior de su pierna izquierda.

¿Lateral o volante?

Juan Manuel Vargas también habló sobre el puesto de volante en el que se está desempeñado en Universitario de Deportes y la posibilidad de volver a su ubicación habitual de lateral.

"Sí, me agradaría poder jugar de lateral pero recibo órdenes y tengo que respetarlas. No es mi posición habitual, claro que me gustaría jugar por fuera de lateral o volante me da igual porque conozco bien ambos puestos. Pero las ordenes que me dan las trato de hacer de la mejor manera para bien del equipo", dijo.

Juan Manuel Vargas será titular el jueves ante Garcilaso. (Prensa 'U'/José Luis Saldaña)

