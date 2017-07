Universitario de Deportes empató ante Sport Rosario: ¿aún tiene chances en el Torneo Apertura? 

Universitario de Deportes llegó desde atrás y se metió en la pelea por el Torneo Apertura. Sin embargo, ante Sport Rosario, en Huaraz, debía sacar un triunfo para no perderle el paso a los que están adelante. Lo concreto es que no hubo goles. La visita salió a los más de tres mil metros a defenderse de un equipo que, como buen local, tuvo un juego intenso, aunque poca efectividad.

► Universitario de Deportes no se salvó de los memes tras empate con Sport Rosario

Ambos dejaron escapar la victoria que los acerque a la parte alta de la tabla, pero hay dos detalles que los merengues pueden rescatar: por primera vez en la ‘era Troglio’ sumaron en altura y, además, demostraron resistencia, pese a la geografía y los 11° C.

Es imposible ignorar que Universitario de Deportes desperdició la chance de ponerse a una unidad del líder, Real Garcilaso, pero es muy pronto para decir que el punto logrado no servirá. Aún faltan cinco fechas.

Fecha 11 Universitario vs. Melgar Local Fecha 12 Sporting Cristal vs. Universitario Visita Fecha 13 Universitario vs. Ayacucho Local Fecha 14 UTC vs. Universitario Visita Fecha 15 Universitario vs. Cantolao Local

Igual, este domingo los cremas estarán pendientes de dos partidos: Sporting Cristal vs. UTC y Alianza Lima vs. Sport Huancayo. En ambos casos, les conviene un empate, para que ninguno se ‘dispare’. Y aunque no es bueno depender de otros, es la única opción.

No saldrá de Lima

Ojo, para que el Universitario de Deportes de Troglio vuelvan a salir de Lima deberán pasar 21 días. En la siguientes tres fechas, la ‘U’ no saldrá de la capital. El próximo domingo recibirá a Melgar en el Monumental, el miércoles 26 visitará a Cristal y el siguiente fin se semana jugará de local ante Ayacucho.