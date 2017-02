Universitario de Deportes es el equipo que más jugadores ha utilizado en el Torneo de Verano

¿Rotación o falta de un equipo base? ¿Cómo se le puede llamar a lo que hace Universitario de Deportes en lo que va del Torneo de Verano? El equipo crema disputará este domingo su quinto partido del certamen con una particularidad: no puede repetir oncena titular de un choque a otro y es el cuadro que más jugadores utilizó. ¿Estrategia o es que están haciendo gala del plantel que armó?

A inicios de año, todos estaban de acuerdo en que los merengues habían armado un gran plantel, con muchas piezas de recambio y que daría que hablar en el campeonato. Todo ha sido cierto hasta ahora, con la salvedad de que los resultados no han sido los esperados y que las dudas han empezado a aparecer.

Lo peor, es que pareciera que el comando técnico de Universitario de Deportes no encuentra un once ideal. Hace un mes jugó la Copa Libertadores con algunos nombres y tras la eliminación estos 'titulares' fuera y no han sumado minuto alguno en el torneo local como Aldo Corzo o Joaquin Aguirre. Otro caso en particular es la presencia de Alberto Quintero, el panameño que debutó en la goleada en Lima ante Capiatá y que les costó la eliminación de la Copa, ni siquiera entra en lista para el Torneo de Verano.

Los cremas, junto a Melgar, han utilizado 22 jugadores en cuatro partidos, con una gran diferencia: Juan Reynoso ha rotado a casi todo su plantel (salvo Carlos Ascues que jugó todo), mientras que la 'U' tiene siete jugadores que siempre fueron titulares y tres expulsados en lo que va del año.

Además, Universitario de Deportes apostó por un 1-4-2-3-1 en los primeros tres partidos (un empate y dos derrotas) y ante Real Garcilaso, en la última jornada, cambió al 1-3-4-2-1. Muchos cambios en tan poco tiempo y los frutos no se ven. Dicen que pequeños detalles hacen una gran diferencia y por ahora a los cremas no les va nada bien.

Universitario de Deportes: esta es la lista de jugadores que ya debutaron en el Torneo de Verano

Jugador Edad MJ PJ Titular Luis Tejada 34 360 4 4 Josué Estrada 20 360 4 4 Jersson Vásquez 30 360 4 4 Adán Balbín 30 360 4 4 Carlos Cáceda 25 360 4 4 Horacio Benincasa 22 267 4 3 Diego Guastavino 32 250 4 2 Juan Vargas 33 236 3 3 John Galliquio 38 180 2 2 Arquímedes Figuera 27 161 2 2 Diego Manicero 31 161 3 3 Javier Núñez 20 150 2 2 Ángel Romero 26 115 3 1 Hernán Rengifo 33 94 3 1 Werner Schuler 26 90 1 1 Roberto Siucho 20 88 2 0 Giordano Mendoza 23 82 1 1 Alexi Gómez 23 78 2 1 Alberto Rodríguez 32 73 1 1 Juan Gutiérrez 24 41 1 1 Raúl Tito 19 39 1 0 Emanuel Páucar 20 17 1 0

Estos son los jugadores de Universitario de Deportes que todavía no debutan en el Torneo de Verano

Jugador Edad Puesto Raúl Fernández 31 Arquero Alberto Quintero 29 Volante Aldo Corzo 27 Defensa Patrick Zubczuk 22 Arquero Joaquín Aguirre 21 Defensa Patricio Torres 21 Arquero César Huamantica 20 Volante Adrián Ugarriza 20 Delantero

Universitario no la pasó bien cuando visitó a Aurich, pero sí jugando en Trujillo

