Germán Leguía no se quedó callado tras la destitución de César Vento como Gerente Deportivo de Universitario de Deportes. El exfutbolista y dirigente del cuadro crema aseguró que debió pasar "algo terrible ahí para que lo hayan sacado" y deslizó algunas posibilidades.

"Vienen de error en error y la parte económica ha hecho que Vento sea el primero en irse porque no supo manejar el tema. Queda Carlos Alberto Moreno (administrador), y ni aparece. Lo único que les interesa a esos es liquidar Universitario", comentó para Radio Ovación.

Leguía también mencionó de forma rápida el tema de Juan Vargas, a quien se le renovó el contrato por dos meses sin remuneración: "Las cosas no han salido como pensaban y comienzan a volar las cabezas. Lo de Vargas, en fin. Buscaron al que hace tiempo tenía que dar un paso al costado".

Sobre la persona que llegará a Universitario de Deportes para tomar el puesto, agregó: "El que agarre eso será por el sueldo hasta donde aguante. En la parte interna debe haber problemas, ahorita es una 'papa caliente'".

Finalizó que no cree que la salida de Vento afecte a Universitario en lo deportivo: "No creo que influya, no estaba muy metido. Los que manejan el club no tienen idea de nada. Los que sabemos de fútbol sabemos que hay algo terrible ahí para que lo hayan sacado".

