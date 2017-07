Universitario de Deportes: ¿Por qué Gino Guerrero le gusta tanto a Pedro Troglio? 

"Me gusta mucho", dijo Pedro Troglio confirmando su interés por contar con Gino Guerrero en Universitario de Deportes para el Torneo Clausura. Y la respuesta del jugador de UTC no demoró: "La 'U' es un equipo grande, me gusta su estilo de juego".

Así están las cosas. Cada vez hay más 'coqueteos' entre ambas partes y Depor pudo conocer que las negociaciones van por buen camino. Pero, ¿por qué el atacante le agrada tanto a Troglio? A continuación lo analizamos.

Gino Guerrero es el segundo goleador de UTC de Franco Navarro: tiene seis tantos, uno menos que el colombiano Donald Millán. Además, se trata de un jugador con buen recorrido. Apoya en la presión alta desde campo contrario. Ideal para el 4-3-3 del DT de Universitario de Deportes.

Para destacar también está su velocidad. Guerrero encara, busca el espacio y sabe jugar a las espaldas de la defensa rival.

En Universitario de Deportes lo quieren sí o sí. Tanto, que incluso han ofrecido a dos jugadores: el atacante Adrián Ugarriza y el volante Diego Manicero. Sí, ambos partirían a UTC para que Gino Guerrero se convierta en refuerzo crema. Las conversaciones están muy avanzadas.

