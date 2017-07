El nombre de Gustavo Dulanto, sin que él lo quiera, se vio involucrado en un problema entre San Martín que le está cobrando a Universitario de Deportes derechos de formación. El hoy zaguero de UTC de Cajamarca salió a hablar del tema y contó que Alberto Masías, directivo santo, le dijo que vaya tranquilo porque no cobrarían nada por él.

Lo primero es que el zaguero confirmó que su primer contrato como profesional lo registró Universitario de Deportes y no Rosairo Central de Argentina. "Hubo unos problemas entre los representantes que hicieron que mi contrato no sea registrado en la AFA e hicieron que no me quede. Mi idea era no volver a Perú, pero me dejaron en el aire, sin plata y tuve que volver. Firmé por la 'U' y ese fue mi primer contrato", contó a Fútbol como Cancha.



Entonces fue cuando Gustavo Dulanto contó pormenores de su salida de San Martín. "Yo me fui bien del club y contento porque el señor Alberto Masías, delante de mi papá me dijo que no me rpeocupara porque no iban a cobrar nada por mí. No sé por qué ahora lo han hecho. No me afecta a mi, pero sí me sorprende".

Lo que más le sorprendió a 'Pochito' fue que cuando llegó a Universitario de Deportes se enteró que aún seguía teniendo vínculo con San Martín, algo que a él le pareció raro pero que no le tomó mayor importancia porque finalmente pudo debutar en el cuadro crema donde estuvo hasta el año pasado.



De otro lado, Gustavo Dulanto advirtió de que no dejen de mirar a UTC en el Descentralizado 2017. "Vamos a dar la sorpresa, calladitos y por la sombrita", señaló.



