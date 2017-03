Hay novedades en Universitario de Deportes. Y es que el hijo de Pedro Troglio confirmó a través de su cuenta de Twitter que su padre asumirá la dirección técnica del cuadro merengue tras la salida de Roberto Chale y el 'Puma' Carranza. El anuncio oficial se daría en las próximas horas.

"Éxitos en esta nueva etapa, Pedro Troglio. Te mereces todo lo bueno del mundo, viejo. Vamos a estar haciendo fuerza desde acá", publicó Gian Trolio, quien es hijo del entrenador que pasó por Tigres y Gimnasia Esgrima de La Plata.

Este fue el mensaje que publicó Gian Troglio, hijo de Pedro en su cuenta de Twitter (foto: Twitter) Este fue el mensaje que publicó Gian Troglio, hijo de Pedro en su cuenta de Twitter (foto: Twitter)

Todo haría indicar que Pedro Troglio asumirá el cargo de DT en Universitario de Deportes y que el club merengue lo haría oficial en las próximas horas. Además, ESPN informó a través de su cuenta de Twitter que el ex técnico de Tigres ya tiene un acuerdo con el club merengue.

Días atrás, Troglio le confirmó a 'Ovación' que tuvo una reunión con César Vento en Argentina; sin embargo, este prefirió no adelantarse a lo que podría pasar con Universitario de Deportes.



"Es cierto que me reuní con César Vento, pero sé que él también se reunió con dos o tres entrenadores más. Por ello, prefiero ser muy cauto y no hablar más de la cuenta mientras que no sea el elegido por la directiva de Universitario de Deportes", comentó Troglio.



