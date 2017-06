Juan Manuel Vargas regresó a Perú a inicios de temporada y solo firmó un contrato por seis meses con Universitario de Deportes. Es decir, tiene los días contados hasta el próximo 30 de junio. ¿Se queda o se va? La respuesta aún es complicada.



Aunque Depor pudo conocer días atrás que las negociaciones iban por buen camino, hoy las cosas se complican: este lunes, el 'Loco' faltó a los entrenamientos y, al parecer, no pidió ningún tipo de permiso. Las autoridades cremas, incluso, no quisieron responder ante la ausencia del capitán.

Por otro lado, ¿qué dicen los hinchas de Universitario de Deportes? La aceptación de Juan Manuel Vargas no es la misma: "No despilfarremos el dinero que no tenemos. Se apostó por él y no dio la talla, ya está", dice una hincha en Twitter. Mientras que otro lo anima a poner una peluquería.

Vargas es un ex futbolista, es un líder negativo para el grupo...debe irse...quizá poniendo una peluquería le vaya mejor... — Oscar Del Carpio S. (@odelcarpios) 26 de junio de 2017

No despilfarremos el dinero que no tenemos @Cesar_Vento. Se apostó por él y no dio la talla, ya está. https://t.co/PFKjp0VsTx — Alejandra (@alecordovach) 25 de junio de 2017

Vargas no fue a entrenar hoy. ¿Pateando el tablero antes q termine contrato? La realidad dice q no se ganó la renovación en el campo 🤷🏻‍♂️ — Jorge Alonso Cuba P. (@chapa_nomas) 26 de junio de 2017

@Cesar_Vento @Josegamarra76 @jcortecho Me imagino que la NO RENOVACION de Vargas ya esta lista no? No suma en lo futb, grupal y como lider! — C h e s u (@JesusDelaPuente) 26 de junio de 2017

En lo que va de la temporada, Vargas ha disputado solo once compromisos (entre torneo local y Copa) con la camiseta de Universitario de Deportes y ha anotado tres goles. Sin embargo, a pesar de las constantes lesiones, una de sus grandes virtudes era su entrenamiento a consciencia.