Universitario de Deportes: hinchas piden a Juan Vargas de lateral y un cambio en la zaga central

Dicen que la voz del pueblo es la voz de dios, y en estos días, en los que Universitario de Deportes no la pasa bien deportivamente, Depor le dio la oprotunidad a los hinchas de armar su once ideal. Luego de tres partidos sin triunfos en el Torneo de Verano, a continuación te mostramos cuál es el once de la fanaticada.

Una de las principales dudas estaba puesta en cómo iban a reaccionar en la encuesta por la presencia de Juan Manuel Vargas en el equipo merengue, sin embargo los hinchas aún tiene confianza en él y lo piden, como lateral izquierdo, en la primera línea de volantes, donde viene jugando,y hasta de extremo.

Pero quien ha perdido toda la credibilidad de la hinchada de Universitario de Deportes es John Galliquio. El zaguero de 38 años no ha empezado bien el Torneo de Verano y los enamorados de la crema quisieran darle la oportunidad a Werner Schuler. Otro que no goza de la confianza es ellateral derecho Josué Estrada.

Pero la decisión de los hinchas no es la que arma al equipo, aunque podría servirle al comando técnico crema para entender quiénes son, ante los ojos del pueblo, los que dejan el alma por la camiseta. Mira en la fotogalería, cómo quedó la votación en la que intervinieron más de mil seguidores de nuestra web.

