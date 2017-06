Universitario de Deportes no puede llegar mejor motivado para su duelo contra Sport Huancayo por la sexta fecha del Torneo Apertura. Un numeroso grupo de hinchas realizaron un banderazo frente a la concentración del plantel.

El club merengue, a través de las redes sociales, agradeció a los fanáticos por este gesto. El plantel no atraviesa por un buen momento en el campeonato y lo que más necesita es el apoyo de sus seguidores.

Universitario de Deportes llegó a Huancayo con el propósito de cortar racha [FOTOS]

El equipo de Pedro Troglio marcha en el puesto 11 de la tabla con 6 puntos. Luego de la primera fecha no volvió a ganar por lo que está obligado a sumar de tres ante el 'Rojo Matador' que también se encuentra en una situación similar.

Aunque sin Juan Manuel Vargas y Alberto Quintero, Universitario de Deportes dispondrá del resto de titulares para este duelo. El delantero panameño Luis Tejada prometió dar su mayor entrega para conquistar el ansiado triunfo fuera de casa.

Erick Delgado tras los 500 partidos: "A mí me quieren o me odian, no hay término medio" (VIDEO)

