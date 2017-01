Universitario de Deportes: Horacio Benincasa dijo que si Alberto Rodríguez se va "tenemos con qué reemplazarlo"

Delante suyo tiene dos hombres de experiencia que pueden dejarlo en el banco, pero Horacio Benincasa no le corre al reto de ser titular en Universitario de Deportes. El zaguero de 22 años habló de la dura competencia que tiene este año y hasta de la posible partida de Alberto Rodríguez que le daría mayores chances de jugar.

Para el 'Che', la presencia del 'Mudo' y 'Tyson' en la defensa crema, no hacen más que darle referentes que le puedan enseñar. "Yo trato de aprender de todos. No conocía a Alberto (Rodríguez) pero ahora hablo mucho con él y le pido consejos. Cuando el nivel es alto, obliga a todos a mejorar y eso es bueno para el plantel", señaló.

Y aunque la pelea por ser titular en la defensa de Universitario de Deportes está difícil "las oportunidades de jugar dependen de mi", indicó Horacio Benincasa y puso como ejemplo el caso de Hernán Rengifo. "Él vivió bajo la sombra de Raúl Ruidíaz hasta que se fue, le tocó estar y marcó varios goles y hasta fue el capitán del equipo.

Además, el zaguero merengue no quiso entrar en la polémica sobre la cláusula de Alberto Rodríguez que le da la libertad de dejar el club en cualquier momento. "Esa cláusula no la puso él, sino ambas partes que estuvieron de acuerdo", manifestó y agregó que "no puedo decir qué haría en su lugar, solo sé que él es una persona correcta que harálo mejor para él y el club".

Sobre la participación de Universitario de Deportes y de los clubes peruanos en general en la Copa Libertadores, Horacio Benincasa indicó que "debemos analizar en qué estamos fallando. En el torneo local con tirarte de cara te alcanza, pero afuera no".

