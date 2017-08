Universitario de Deportes no atraviesa por un buen momento en su objetivo de armarse de la mejor forma para el Clausura. No solamente se le fueron dos jugadores. Los pedidos del técnico Pedro Troglio tampoco se han concretado.

Ítalo Regalado estaba en la órbita de los merengues por orden del entrenador. Sin embargo, el jugador ofensivo renovó con Deportivo Municipal este jueves. Así lo anunció la institución edil a través de las redes sociales.

Hernán Rengifo será nuevo jugador de Melgar tras dejar Universitario

El futbolista de 22 años amplió su vínculo con la 'Academia' hasta 2020. Pese al interés de Universitario de Deportes, prefirió quedarse, pues sostuvo sentirse tranquilo con el técnico Gerardo Ameli.

"Me siento contento de poder extender mi contrato con Municipal, es una institución donde me siento cómodo y además donde vengo desarrollando mi mejor estilo de juego, que es sin duda gracias a los entrenamientos diarios y la confianza que me da el entrenador para estar en los partidos", precisó al portal del club.

Universitario de Deportes debutará en el Clausura ante Unión Comercio el domingo en el estadio Miguel Grau del Callao (3:30 p.m.).

