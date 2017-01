Cuando Jersson Vásquez estaba en Deportivo Municipal, se levantaba a las 4:30 am. para entrenar en Villa el Salvador a las 7:00 am. Ahora, con Universitario de Deportes, puede dormir por lo menos una hora más.



Igual, vivir en Chosica –a casi dos horas de Campo Mar– no es un problema. “Ya me acostumbré”, dice. Obvio, si te gusta lo que haces, hasta lucharla vale la pena. Y él lo tiene bastante claro.





¿Cómo tomaste la llegada de Juan Vargas?

De la mejor manera. Más allá del puesto en el que juegue –lateral, volante o extremo– es un jugador de nivel internacional. Nos va a ayudar porque podemos aprender de él. Mientras mejor sea la competencia, más beneficiado será el equipo.



¿Qué tal tus primeros días de pretemporada?

Todos estos días me he sentido bien. El grupo y el comando técnico nos recibieron a todos de la mejor manera y nos trataron como si ya estuviéramos tiempo. Eso, en lo personal, pienso que ayuda bastante para adquirir mayor confianza.





De todos tu compañeros, ¿cuál es el que más te ha sorprendido hasta ahora?

Si tengo que elegir, Hernán Rengifo. Como abanderado es quien da la bienvenida y te hace sentir parte del grupo desde el primer minuto. No tengo quejas del cuerpo técnico ni del equipo. El trato es bueno, incluso de los trabajadores de Campo Mar.



¿Cuál es el objetivo en la Copa Libertadores?

Con la calidad de jugadores que tenemos, el objetivo copero tiene que ser llegar a fase de grupos sí o sí. Eso está claro. Luego tendremos que ir paso a paso.



¿Qué puedes decir de tu estilo de juego?

Lo mío es pasar al ataque y tratar de meter todos los centros posibles. Por ahí, si se dan ocasiones de llegar al arco rival, tratar de terminarlas en gol. Pero mi prioridad es siempre defender mi propia área.



