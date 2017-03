Universitario de Deportes: Jorge Vergara descartó comprar el club crema 

Un paso atrás. Después de enterarse de la gran deuda que tiene Universitario de Deportes con sus acreedores, Jorge Vergara, dueño del club mexicano Chivas de Guadalajara, aseguró que ya no está interesado en la compra del cuadro crema. Aunque no descartó la adquisición de otra institución peruana.



“No es viable. No podemos comprar un club que antes valía 15 millones y ahora cuesta 150 millones. Es una cosa de locos. Es pura deuda lo que tienen”, dijo Vergara a ESPN Deportes Radio de Uruguay.



Tras investigar la actual realidad del Universitario de Deportes, el empresario mexicano aseguró que no hay forma de adquirir la institución. "Yo iba a estudiar si salía a cuenta o no comprar el club, pero ya me informé y deben más de lo que valen. Deben 10 veces más de lo que vale. Está muy complicado ese asunto", acotó.



El magnate mexicano tuvo intención de comprar la 'U' a inicios de 2004, pero los socios y el presidente del club en ese momento, Alfredo González se opusieron a la negociación.



Pese a que descartó la compra del club merengue, Jorge Vergara comentó que sigue interesado en comprar un club y no descarta que sea uno peruano así como de otro país sudamericano.



