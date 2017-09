Universitario de Deportes: José Soto se vistió de crema y marcó el gol del empate ante Alianza Lima

El triunfo parecía de Alianza Lima, pero en los minutos finales José Soto apareció para poner el empate de Universitario de Deportes. Si, no es un error, leyó bien el nombre y apellido que evitó la derrota crema.

Claro, obvio no es 'Pepe', pero sí un joven jugador de la categoría sub 15 de Universitario de Deportes, que a parte de tener el nombre del ex zaguero, demostró que también la conoce.

José Soto apareció en el clásico sub 15 por el Torneo Centenario y le dio un empate importante al equipo crema. Los cremas no bajaron los brazos nunca y al final pudieron rescatar el empate

No obstante, en la Sub 17 no hubo tanta paridad y el triunfo se lo llevó Alianza Lima por 1-0. Los íntimos fueron quienes más lo intentaron y consiguieron un triunfo importante.

Los 'Compadres' también trabajan duro en sus divisiones menores y suelen regalarnos partidos eñectrizantes como los que vivimos esta jornada en el Torneo Centenario. Vale.

