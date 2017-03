Juan Manuel Vargas quiere mantenerse serio pero el temperamento le gana. Por eso, el jugador de Universitario de Deportes, no pudo contenerse de las bromas durante la conferencia de prensa que dio en el Monumental, menos cuando los temas fueron su relación con excompañeros de Selección Peruana y su peso.

"Con Jefferson (Farfán), con todos, nos tenemos mucha confianza. Somos muy mediáticos guapos también", dijo el 'Loco'. "La mayoría estamos grandes y queremos ayudar a los más jóvenes. A que imiten las cosas que hemos hecho bien y decirles lo que hemos hecho mal no es bueno", añadió.

El peso que actualmente tiene fue otro motivo de Juan Manuel Vargas para bromear. "Yo estoy en mi peso, no me saco el polo pero estoy marcado, me tomaron una foto y se ve que estoy seco", dijo riendo.



El volante de Universitario de Deportes, un poco más serio, dijo que el tema de su peso quedó en un segundo plano. "Entrenando fuerte las cosas van a salir solas", afirmó.

El 'Loco' aprovechó la conferencia de prensa para aclarar temas de una supuesta indisciplina. "Yo me siento más maduro, después de tantas cosas, con más personalidad", dijo.

¿Quieres vacilarte con todas las respuestas de Juan Manuel Vargas? No dejes de ver el video que acompaña esta nota.

ESTO TE PUEDE INTERESAR

Juan Manuel Vargas: "Mi mujer ya no me deja ir a discotecas"

Juan Manuel Vargas aclaró temas de una supuesta indisciplina. (Eddy Lozano)

LEE TAMBIÉN