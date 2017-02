El Vargas de ahora en Universitario parece el de años atrás en la Selección. Ante los ojos de un hincha, la espera por ver un partido redondo de Juan Manuel es como la paciencia de una persona frente a un reloj de arena por ver que caiga el último grano. Del Vargas de la Selección Peruana solo recordamos aquella corrida en el Monumental frente a Argentina; del Vargas de la ‘U’ apenas un golazo de tiro libre frente a Sport Huancayo. El fútbol no depende de pelotas, sino de recorridos, asociaciones y movimientos tácticos. Vargas no lo ha hecho en sus primeros tres partidos oficiales con la camiseta y todos aguardan que llegue a tope físico para poder ver el jugador de años atrás, tal como también lo esperamos en la Selección.



Él mismo ha reconocido que no se encuentra en su mejor estado físico, pero el campeonato ni la ‘U’ pueden estar tanto tiempo a la espera que su mejor nombre en el plantel gane minutos en los entrenamientos como en el campo para sacar a relucir todo ese talento que tiene en la pierna izquierda. Es imposible negar la calidad futbolística de Juan Manuel tras todo su paso por el fútbol europeo, así como el argentino. La zurda la sigue manteniendo intacta como lo vimos hace unas semanas, pero el físico – primordial en el fútbol de ahora – no lo es. Más aun cuando se encuentra en una posición que requiere bastante kilometraje como idas y vuelta para pases en corto con los extremos, delanteros y defensas en el campo.



Chale lo ubicó a Vargas en la primera línea y – hasta el momento – parece un error por todo lo que ha hecho el ‘Loco’ en la cancha. Vargas asegura el pase, a veces usa el pase largo, pero no tiene mucha implicancia en el partido porque no funciona como un distribuidor, como por ejemplo lo hacía Carlos Lobatón años atrás con Sporting Cristal. Quizás los resultados hubiesen acompañado la espera del mejor fútbol de Juan Manuel, pero tras dos duras caídas, es posible que el tiempo se le acabe ante la mirada de los hinchas. La ‘U’ emocionó en un partido y ha chocado contra un muro en la última semana que parece haberlos dejado en estado de coma. Por el bien del fútbol, esperemos ver al Vargas de antes. Al menos unos retazos de este.



