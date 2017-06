Universitario de Deportes: Juan Manuel Vargas no fue a entrenar este lunes

Juan Manuel Vargas se encuentra lesionado, pero igual sigue siendo el foco de atención de la prensa en Universitario de Deportes. Esta vez, fue sorpresa de todos no ver al 'Loco' en las prácticas cremas, sobre todo tomando en cuenta que el contrato del defensor está a punto de terminar.

Las autoridades cremas no quisieron responder ante la ausencia del capitán crema y dijeron que "no había comentarios". Todo indica que no hubo ninguna clase de permiso para el exjugador de la Fiorentina.

Juan Manuel Vargas culmina su vínculo con Universitario de Deportes al final de junio, pero se presumía que se extendería por 6 meses más. No obstante, la ausencia del 'Loco' este lunes podría haber dado toda una vuelta a la negociación.

Y es que aunque el cuerpo técnico haya dejado en claro que están conformes con el rendimiento de Juan Vargas, hay presión de la hinchada por que no se le renueve a un jugador que no está 100% físicamente.

Además, los malos resultados en el Apertura podrían haber inclinado a la directiva a no renovarle el contrato. Por ahora, hasta que haya un pronunciamiento oficial, todo queda en especulaciones, pero, eso sí. a Juan Vagas solo le quedan 4 días de contrato.

