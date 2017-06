Universitario de Deportes: Juan Manuel Vargas reapareció en los entrenamientos en Campo Mar

El vínculo de Juan Manuel Vargas con Universitario de Deportes vence este viernes. Y, a esta hora del día, es un misterio si renovará o no con los cremas. Pero esa la incertidumbre no es impedimento para que el lateral cumpla su contrato hasta el final.

El último lunes, el 'Loco' no asistió a los entrenamientos, pero esta mañana si llegó puntual a Campo Mar. El lateral izquierdo, que no jugó ante Sport Huancayo por una contusión en el tobillo izquierdo, realizó trabajos físicos sin problemas.

Juan Manuel Vargas está a la espera de que se resuelva su situación, aunque trascendió que este martes por la tarde evaluarían su renovación en Universitario de Deportes.

De no llegar a un acuerdo, el 'loco' no jugará este sábado ante Comerciantes Unidos en el Monumental, dado que su contrato vence este viernes 30 de junio.

Juan Manuel Vargas ha disputado 11 partidos con Universitario de Deportes desde que regresó y ha aportado con 3 tantos. No obstante, su gran problema fueron las constantes lesiones que no le permitieron tener mayor continuidad. Vale decir también que al inicio de la temporada, el 'loco' jugó en una posición del campo que no conocía mucho.

