Universitario de Deportes: Juan Manuel Vargas reapareció con potente remate de tiro libre

Se dijo mucho sobre la no titularidad de Juan Manuel Vargas en Universitario de Deportes. Inclusive, hasta se habló de una supuesta 'clausula' que no le deja jugar partidos en altura. No obstante, el 'Loco' reapareció tras dos fecha en el elenco titular en la altura de Huancayo.

Y no pasó mucho tiempo para que se genere su primera situación de gol. En el minuto 4 del primer tiempo, el 'Loco' se paró frente a un balón parado y, fiel a su estilo, le pegó fuerte. Para su mala suerte, Joel Pinto estuvo atento para evitar que termine en gol.

Recordemos que Juan Manuel Vargas no jugó los últimos dos partidos de Universitario de Deportes por una lesión; sin embargo, el 'Loco' la superó con éxito para esta fecha y viene siendo titular en Universitario de Deportes.

Este empate 0-0 entre Universitario y Sport Huancayo no beneficia a ninguno de los dos equipos, ya que los merengues necesitan salir de la zona baja de la tabla de posiciones del grupo B del Torneo de Verano. En cambio, el 'Rojo Matador' no se acercaría a los punteros UTC y Garcilaso.

