Universitario de Deportes: Juan Manuel Vargas renovó contrato por dos meses, pero...

El club Universitario de Deportes informó que tomó una decisión sobre la renovación de contrato de Juan Manuel Vargas, que venció este 30 de junio: "Nuestra institución y el jugador han acordado extender la relación laboral hasta el 31 de agosto de 2017", se publica en un comunicado oficial.



Se agrega que durante estos dos meses, el 'Loco' no cobrará nada: "Gracias a la identificación de Juan Manuel Vargas con Universitario y también de su desprendimiento al no percibir remuneración económica alguna durante este periodo".



Además, Juan Manuel Vargas podrá recibir ofertas del extranjero: "Hasta esa fecha (31 de agosto), plazo en el que están abiertos los mercados internacionales, el jugador y su representante podrán evaluar otras oportunidades para su futuro profesional".

Vargas, a causa de constantes lesiones, no ha tenido la oportunidad de rendir al máximo en Universitario de Deportes de Pedro Troglio: solo disputó 11 partidos a lo largo de la temporada y anotó 3 goles. En la previa a la renovación del contrato, el Gerente General Cesar Vento fue claro: "No es que pensemos que su rendimiento no es adecuado, pero sabemos que tiene un potencial mucho mayor".

