Universitario de Deportes: Juan Manuel Vargas no viajará a la altura de Huaraz

Nuevamente, las lesiones impidieron que Juan Manuel Vargas sume un partido más con Universitario de Deportes. Esta vez, el ‘Loco’ no viajará a la altura de Huaraz junto al equipo de Pedro Troglio, que chocará contra Sport Rosario. Los cremas pelearán por la punta del Torneo Apertura.

Según pudo saber Depor, Juan Manuel Vargas sufrió una herida en el talón, lo cual le impidió viajar junto a sus compañeros. El ex Fiorentina, de esta manera, sumará su segundo partido consecutivo sin jugar.

Cabe destacar que Vargas entrenó ayer en Campo Mar a la par de sus compañeros. Inclusive, se dio tiempo para complacer a un niño, que le pidió hacer ‘dominaditas’.

Hasta el momento, el ex Real Betis lleva 11 partidos jugados con Universitario de Deportes, en lo que respecta al torneo local. El lateral izquierdo lleva tres goles: le marcó a Deportivo Municipal, a Unión Comercio y a Sport Huancayo.

"Conozco el medio y sé que hay gente que anda tirando basura. Yo siempre he jugado con respeto. Yo jamás he dicho que partidos tengo que jugar o no. No hay cláusula para no jugar en altura, eso es mentira. Había momentos en los que estuve lesionado y quería llegar a mi 100 por ciento para jugar bien", dijo en RPP.

