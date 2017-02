La presencia de Juan Manuel Vargas es fundamental para el sistema que intenta emplear Roberto Chale en Universitario de Deportes, al punto que el 'Loco' tiene ciertas licencias. Su jerarquía y la experiencia de su entrenador, tal como éste lo contó, los hace inmunes a las críticas.

EL 'Niño Terrible' le respondió a quienes hablan del tiempo que juega el el exjugador de Betis, Fiorentina y Catania, y su estado físico. "Vargas va a jugar siempre lo que él quiera", indicó en entrevista con Exitosa Deportes.

"A los que piden que juegue 90 minutos y que baje de peso les digo que no me interesa. Él (Vargas) va a jugar con el peso que tenga y con la misma categoría que lo hace. Eso (críticas) puede desmoralizar a mucha gente pero no al 'Loco' ni a mi", agregó Chale.

De la 'Hiena' y otros zurdos



Pero Juan Manuel Vargas no es el único que pone contento al entrenador de Universitario de Deportes. El presente de Alexi Gómez también y Chale reveló la clave del éxito. "ÉL tenía que entender el sistema, porque cuando eso pasa, su estadía es más fácil, más cómoda y no te desgastas en otras cosas. Ese es el secreto".

Además habló maravillas de Joaquín Aguirre quien "tiene mucho para darle. Tiene sangre futbolera y crema", al tiempo en que señaló de que el panameño Alberto Quinteros será titular ante Deportivo Capiatá: "lo he traído para que juegue, no para mirarle la cara", manifestó.

