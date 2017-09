La nueva derrota que protagonizó Universitario de Deportes ante Alianza Lima fue la gota que rebalsó un vaso lleno de emociones encontradas hacia el equipo de Pedro Troglio. Independientemente de los resultados, muchos hinchas critican las decisiones y el estilo de juego que propone el DT argentino, que encadenó su segunda caída ante los íntimos. Por supuesto, pese a que el Torneo Clausura recién comienza, la ovación exige fútbol y resultados.

“Me dio un calambre al ojo. Hace tiempo les dije que Troglio no definió un estilo. Muchos pensaron que lo dije porque ya no estaba en la ‘U’, y aquí están los resultados. La ‘U’ juega a nada. Desde que llegó, solo se recurre a los pelotazos y la velocidad. Cáceda los salva de alma. Tranquilamente pudo haber perdido todos sus partidos”, le dijo Germán Leguía a Depor.

Leguía afirmó que Chale se encuentra bien de salud, pero no regresará a dirigir. (Foto: Erick Nazario) Leguía afirmó que Chale se encuentra bien de salud, pero no regresará a dirigir. (Foto: Erick Nazario) depor

Cabe destacar que Troglio inició su campaña con los cremas con una goleada ante Alianza Lima. Fue un 3-0 y un arranque prometedor, junto a su manera arropadora de recuperar a Alexis Gómez, Juan Vargas y otros, con la finalidad de pelear por obtener la ansiada estrella 27.

“En el campo ponía una pantalla, le tomaban fotos con la tecnología de última generación que trajo, salía en primera plana con las estrategias innovadoras que iba a implantar. Ojo, las tácticas las haces y las dices en tu camarín, no a la prensa. Troglio hizo mucho número. Y sigue hablando que va a campeonar en el Clausura”, criticó Leguía, quien fue gerente deportivo de la ‘U’ hasta inicios del 2017.

Por otro lado, el dos veces campeón con Universitario de Deportes consideró que una de las principales deficiencias de Troglio, en casi 5 meses de gestión, no ha podido explotar a las figuras de talla de selección que goza en su plantel.

“Juega con tres volantes de marca, sin un creativo, y tira las pelotas para ver si Tejada hace el milagro. Además, nunca entendí la salida de Rengifo y Ugarriza (el año pasado hizo 6 goles, es luchador). No tiene nada. Cuando ganó, siempre lo hizo arañando. Ahora, Gómez no sabe dónde jugar, ni siquiera sabe qué puesto tiene. ¿De qué juega Vargas? No tengo idea. Desapareció a Balbín, a Galliquio. Lo pone a Figuera, y ya lo expulsaron como cuatro veces. Otro técnico lo borra, porque te complica. Está loco”, concluyó Leguía.

