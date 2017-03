Universitario de Deportes: ¿A qué juegan los equipos de Pedro Troglio?

En su currículum hay un título en Primera División, uno en Segunda, una semifinal de Copa Sudamericana y una identificación con Carlos Salvador Bilardo. Pedro Troglio, entrenador que suena como opción para dirigir a Universitario de Deportes, es un amante del buen fútbol colectivo y los equipos intensos. Aquí te contamos todo sobre él, como técnico.

Desde su debut como entrenador, Troglio se ha caracterizado por tener equipos intensos y que abran la cancha. El 4-2-3-1 con dos extremos veloces y de buen pie son las características. Además, al mismo estilo de Bilardo, se condiera "un obsesivo de creer que un equipo debe creer en una táctica, en una estrategia, y llevarla a cabo a fondo. Una táctica puede hacer la fuerza y llevarte a un campeonato", como dijo en una entrevista en Argentina en febrero de este año.

LEE TAMBIÉN ► Pedro Troglio habló sobre la posibilidad de ser el nuevo entrenador crema

Lamentablemente para el candidato a ponerse el buzo de Universitario de Deportes, el último año no fue del todo bueno. Dirigió 25 partidos en Tigre de la Primera División de Argentina donde ganó 8, empató 9 y perdió 8. La última derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata (18 de marzo), fue la gota que colmó el vaso y lo llevó a renunciar y quedar libre.

Pedro Troglio, analisis de sdu debut en Tigre

Bajo esa filosofía, ¿qué ha logrado Pedro Troglio? Solo tiene un título en su haber: el Apertura 2009 de Paraguay con Cerro Porteño, pero ese mismo equipo logró llegar a la semifinal de la Copa Sudamericana de ese año, en la que quedó eliminado ante Fluminense. También logró el ascenso a la Primera División de Argentina con Gimnasia y Esgrima de La Plata, en la temporada 2012-2013.

TE PUEDE INTERESAR ► Universitario de Deportes: plantel del 2017 vale casi 5 millones menos que el del 2016

El técnico argentino de 51 años, considera que es de una camada que ya no le permitirá llegar a dirigir a River Plate, el sueño que siempre tuvo, porque "para hacerlo, debo ser campeón o ser un reciente exjugador, que esté empapado del tema actual".

Pedro Troglio, así atacan sus equipos

Además, considera de que no gusta del 4-3-3 que utiliza Barcelona porque "prefiero los 'wines' (extremos). Creo que el desequilibrio está ahí", señaló en entrevista con el diario La Nación. También reveló que a sus jugadores siempre les pide "que amen lo que hacen".

SIGUE LEYENDO ► La gente está con Gareca: el once ideal de la hinchada para el duelo ante Venezuela

Y sobre el uso de la tecnología, algo muy considerado en el fútbol moderno, aseguró: "Uso algunas cosas, no puedes quedarte atrás ni negar que hay elementos muy útiles para estudiar a los rivales. Pero no me vuelvo loco. Si el club me ofrece un drone para mirar los entrenamientos desde el aire, encantado, aunque la verdad, es difícil que me muestre algo que no haya visto ya desde la cancha".

► Goles y golazos: Paolo Guerrero y Christian Cueva se lucieron en práctica de tiros libre

Paolo Guerrero y Christian Cueva se lucieron en práctica de tiros libre

NO DEJES DE LEER