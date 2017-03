Universitario de Deportes: jugadores se integraron a entrenamientos tras ausencia por huaicos

Después de ausentarse de las prácticas de Universitario de Deportes por dos días consecutivos, debido a los huaicos que afectan varios puntos de nuestro país, Jersson Vásquez,

Patrick Zubczuk y Javier Núñez se integraron a los entrenamientos en Campo Mar.



Jersson Vásquez, quien vive en Chosica, logró cruzar la carretera central para, por fin, unirse a los entrenamientos del cuadro crema. Pero debe volver inmediatamente porque su esposa e hijos se quedaron en su casa. ​



► Saca tus propios números: Depor te juega la calculadora de las Eliminatorias a Rusia 2018



Si bien la urbanización en la que él vive no se vio directamente afectada por los huaicos, la zona en la que están sus padres sí.

“Lastimosamente, ha quedado mal. Yo vivo alejado de todo.

Estaremos sin agua y sin luz durante dos días más, pero gracias a Dios no nos vimos afectados por los huaicos. Igual, para ir por la carretera debes pasar por los desastres. La ayuda acá no es tan rápida como uno espera”, contó.



Patrick Zubczuk se unió a los entrenamientos de la 'U' Patrick Zubczuk se unió a los entrenamientos de la 'U' (Foto: Universitario)

No fue el único

Vásquez no es el único que se unió a los entrenamientos. Patrick Zubczuk y Javier Núñez también llegaron a Campo Mar.



El arquero, en sus días libres, fue a Chimbote –ahí su papá tiene una casa y un restaturante– y el volante vive en Santa Clara, distrito que también sufrió daños. Queda unir fuerzas y esperar que acabe la emergencia.